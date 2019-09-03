"РБ Лейпциг" усилился форвардом "Ромы"
"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Ромы" Патрика Шика.
Немецкий клуб арендовал чеха до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
В составе "быков" форвард будет играть под 21-м номером.
23-летний Шик выступал за "Рому" с августа 2017 года, провёл 58 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
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|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0