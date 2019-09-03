"РБ Лейпциг" усилился форвардом "Ромы"

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"РБ Лейпциг" усилился форвардом "Ромы"

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Ромы" Патрика Шика.

Немецкий клуб арендовал чеха до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

В составе "быков" форвард будет играть под 21-м номером.

23-летний Шик выступал за "Рому" с августа 2017 года, провёл 58 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

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