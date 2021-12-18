"РБ Лейпциг" уступил "Арминии" и другие результаты 17-го тура Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" уступил "Арминии" и другие результаты 17-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер Бундеслиги

В рамках 17-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Отметим сенсационное домашнее поражение "РБ Лейпциг" с тренером Доменико Тедеско от аутсайдера Бундеслиги "Арминии".

"РБ Лейпциг" – "Арминия" - 0:2

Голы: 0:1 – 57 Зерра, 0:2 – 75 Окугава.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан (Бробби, 87), Мукиеле (Симакан, 65), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 65), Форсберг (Адамс, 7), Собослаи, Нкунку, Андре Силва.

"Арминия": Капино, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде, Шопф, Окугава, Василиадис (Кунце, 58), Виммер (Ласм, 71), Зерра (Клос, 58), Крюгер (де Медина, 90).

Удаление: Клос (70).
 

"Айнтрахт" – "Майнц" - 1:0

Гол: 1:0 – 34 Линдстрем.

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе, Хинтереггер, Ндика, Костич, Роде (Хрустич, 56), Соу, Камада (Ильзанкер, 86), Линдстрем (Ахе, 72), Борре (Пасиенсия, 85).

"Майнц": Центнер, Видмер (Бросински, 82), Белль (Ингвартсен, 77), Хак (Штегер, 64), Ниакате, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Тауэр, 64), Баррейро (Боэтиюс, 46), Штах, Онисиво, Буркардт.
 

"Хоффенхайм" – "Боруссия" М - 1:1

Голы: 0:1 – 35 Эмболо, 1:1 – 90 Акпогума.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 87), Фогт, Пош, Гриллич, Раум, Гайгер, Штиллер (Баумгартнер, 62), Крамарич, Даббур (Бебу, 46), Рюттер.

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Бенсебайни, Скалли, Штиндль, Крамер, Закария, Херрманн, Эмболо (Плеа, 88), Тюрам (Нетц, 73).
 

"Гройтер Фюрт" – "Аугсбург" - 0:0

"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Майерхефер, Грисбек, Бауэр, Виллемс, Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Дудзяк, 71), Левелинг, Нильсен, Хргота (Абиама, 83).

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Педерсен (Варгас, 46), Калиджури (Саренрен Базее, 73), Дорш, Майер, Хан (Грегорич, 59), Зекири (Кордова, 59).
 

"Бохум" – "Унион" - 0:1

Гол: 0:1 – 16 Крузе.

"Бохум": Риманн, Стафилидис (Бокхорн, 60), Машович, Ляйтш, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Остерхаге (Новотны, 75), Польтер, Пантович, Антви-Аджей (Ганвула, 75).

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 76), Кнохе, Фридрих, Йеккель, Очипка, Хедира (Мевальд, 90), Премель, Крузе (Фогльзаммер, 76), Беккер (Харагути, 64), Авонийи (Беренс, 64).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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