"РБ Лейпциг" уступил "Арминии" и другие результаты 17-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер Бундеслиги
В рамках 17-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.
Отметим сенсационное домашнее поражение "РБ Лейпциг" с тренером Доменико Тедеско от аутсайдера Бундеслиги "Арминии".
"РБ Лейпциг" – "Арминия" - 0:2
Голы: 0:1 – 57 Зерра, 0:2 – 75 Окугава.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан (Бробби, 87), Мукиеле (Симакан, 65), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 65), Форсберг (Адамс, 7), Собослаи, Нкунку, Андре Силва.
"Арминия": Капино, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде, Шопф, Окугава, Василиадис (Кунце, 58), Виммер (Ласм, 71), Зерра (Клос, 58), Крюгер (де Медина, 90).
Удаление: Клос (70).
"Айнтрахт" – "Майнц" - 1:0
Гол: 1:0 – 34 Линдстрем.
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе, Хинтереггер, Ндика, Костич, Роде (Хрустич, 56), Соу, Камада (Ильзанкер, 86), Линдстрем (Ахе, 72), Борре (Пасиенсия, 85).
"Майнц": Центнер, Видмер (Бросински, 82), Белль (Ингвартсен, 77), Хак (Штегер, 64), Ниакате, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Тауэр, 64), Баррейро (Боэтиюс, 46), Штах, Онисиво, Буркардт.
"Хоффенхайм" – "Боруссия" М - 1:1
Голы: 0:1 – 35 Эмболо, 1:1 – 90 Акпогума.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 87), Фогт, Пош, Гриллич, Раум, Гайгер, Штиллер (Баумгартнер, 62), Крамарич, Даббур (Бебу, 46), Рюттер.
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Бенсебайни, Скалли, Штиндль, Крамер, Закария, Херрманн, Эмболо (Плеа, 88), Тюрам (Нетц, 73).
"Гройтер Фюрт" – "Аугсбург" - 0:0
"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Майерхефер, Грисбек, Бауэр, Виллемс, Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Дудзяк, 71), Левелинг, Нильсен, Хргота (Абиама, 83).
"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Педерсен (Варгас, 46), Калиджури (Саренрен Базее, 73), Дорш, Майер, Хан (Грегорич, 59), Зекири (Кордова, 59).
"Бохум" – "Унион" - 0:1
Гол: 0:1 – 16 Крузе.
"Бохум": Риманн, Стафилидис (Бокхорн, 60), Машович, Ляйтш, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Остерхаге (Новотны, 75), Польтер, Пантович, Антви-Аджей (Ганвула, 75).
"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 76), Кнохе, Фридрих, Йеккель, Очипка, Хедира (Мевальд, 90), Премель, Крузе (Фогльзаммер, 76), Беккер (Харагути, 64), Авонийи (Беренс, 64).
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Анчелотти не считает "Барселону" конкурентом "Реала" в Ла Лиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20