"РБ Лейпциг" уступил "Арминии" и другие результаты 17-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер Бундеслиги

В рамках 17-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Отметим сенсационное домашнее поражение "РБ Лейпциг" с тренером Доменико Тедеско от аутсайдера Бундеслиги "Арминии".

"РБ Лейпциг" – "Арминия" - 0:2

Голы: 0:1 – 57 Зерра, 0:2 – 75 Окугава.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан (Бробби, 87), Мукиеле (Симакан, 65), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 65), Форсберг (Адамс, 7), Собослаи, Нкунку, Андре Силва.

"Арминия": Капино, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде, Шопф, Окугава, Василиадис (Кунце, 58), Виммер (Ласм, 71), Зерра (Клос, 58), Крюгер (де Медина, 90).

Удаление: Клос (70).



"Айнтрахт" – "Майнц" - 1:0

Гол: 1:0 – 34 Линдстрем.

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе, Хинтереггер, Ндика, Костич, Роде (Хрустич, 56), Соу, Камада (Ильзанкер, 86), Линдстрем (Ахе, 72), Борре (Пасиенсия, 85).

"Майнц": Центнер, Видмер (Бросински, 82), Белль (Ингвартсен, 77), Хак (Штегер, 64), Ниакате, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Тауэр, 64), Баррейро (Боэтиюс, 46), Штах, Онисиво, Буркардт.



"Хоффенхайм" – "Боруссия" М - 1:1

Голы: 0:1 – 35 Эмболо, 1:1 – 90 Акпогума.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 87), Фогт, Пош, Гриллич, Раум, Гайгер, Штиллер (Баумгартнер, 62), Крамарич, Даббур (Бебу, 46), Рюттер.

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Бенсебайни, Скалли, Штиндль, Крамер, Закария, Херрманн, Эмболо (Плеа, 88), Тюрам (Нетц, 73).



"Гройтер Фюрт" – "Аугсбург" - 0:0

"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Майерхефер, Грисбек, Бауэр, Виллемс, Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Дудзяк, 71), Левелинг, Нильсен, Хргота (Абиама, 83).

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Педерсен (Варгас, 46), Калиджури (Саренрен Базее, 73), Дорш, Майер, Хан (Грегорич, 59), Зекири (Кордова, 59).



"Бохум" – "Унион" - 0:1

Гол: 0:1 – 16 Крузе.

"Бохум": Риманн, Стафилидис (Бокхорн, 60), Машович, Ляйтш, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Остерхаге (Новотны, 75), Польтер, Пантович, Антви-Аджей (Ганвула, 75).

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 76), Кнохе, Фридрих, Йеккель, Очипка, Хедира (Мевальд, 90), Премель, Крузе (Фогльзаммер, 76), Беккер (Харагути, 64), Авонийи (Беренс, 64).

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