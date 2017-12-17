"РБ Лейпциг" уступил "Герте", которая с седьмой минуты играла в меньшинстве

В матче 17-го тура чемпионата Германии "Герта" в гостях победила "РБ Лейпциг". Стоит отметить, что берлинцы с седьмой минуты играли в меньшинстве. Дублем у гостей отметился Дэви Зельке, еще один гол на счету Саломона Калу. У "быков" отличились Вилли Орбан и Марсель Хальстенберг. После этого матча "Герта" поднялась на 10 место, "Лейпциг" остался на пятой позиции.

"РБ Лейпциг" – "Герта" - 2:3 (0:2)

Голы: Зельке, 5 - 0:1, Калу, 32 - 0:2, Зельке, 51 - 0:3, Орбан, 68 - 1:3, Хальстенберг, 90 - 2:3

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате (Демме, 31), Хальстенберг, Клостерманн (Кайзер, 61), Орбан, Кампль, Ильзанкер, Кейта, Брума, Поульсен (Огюстен, 46), Вернер.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик (Шелбред, 46), Торунарига, Эссвайн, Майер, Лустенбергер, Лазаро, Зельке (Ибишевич, 69), Калу (Харагути, 72).

Удаление: Торунарига (7).

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