"РБ Лейпциг" уступил "Герте", которая с седьмой минуты играла в меньшинстве

Теги гертарб лейпциг

"РБ Лейпциг" уступил "Герте", которая с седьмой минуты играла в меньшинстве

В матче 17-го тура чемпионата Германии "Герта" в гостях победила "РБ Лейпциг". Стоит отметить, что берлинцы с седьмой минуты играли в меньшинстве. Дублем у гостей отметился Дэви Зельке, еще один гол на счету Саломона Калу. У "быков" отличились Вилли Орбан и Марсель Хальстенберг. После этого матча "Герта" поднялась на 10 место, "Лейпциг" остался на пятой позиции.

"РБ Лейпциг" – "Герта" - 2:3 (0:2)
Голы: Зельке, 5 - 0:1, Калу, 32 - 0:2, Зельке, 51 - 0:3, Орбан, 68 - 1:3, Хальстенберг, 90 - 2:3

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате (Демме, 31), Хальстенберг, Клостерманн (Кайзер, 61), Орбан, Кампль, Ильзанкер, Кейта, Брума, Поульсен (Огюстен, 46), Вернер.

"Герта": Ярстейн, Штарк, Платтенхардт, Пекарик (Шелбред, 46), Торунарига, Эссвайн, Майер, Лустенбергер, Лазаро, Зельке (Ибишевич, 69), Калу (Харагути, 72).

Удаление: Торунарига (7).

Не пропустите: В сверхрезультативном матче "Ганновер" и "Байер" победителя не определили. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
Полная таблица

топ-5 тегов