"РБ Лейпциг" увеличил размер компенсации за Нагельсманна

Фото твиттер Юлиана Нагельсманна

"РБ Лейпциг" хочет заработать крупную сумму, если наставник "быков" Юлиан Нагельсманн уйдёт в "Баварию".

По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, клуб увеличил отступные за 33-летнего специалиста до 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее "РБ Лейпциг" требовал за своего тренера 15-20 миллионов.

Сам Нагельсманн хочет возглавить "Баварию", хотя его контракт с нынешним клубом рассчитан ещё на два сезона.

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