"РБ Лейпциг" увеличил размер компенсации за Нагельсманна

Теги бавария мюнхенрб лейпцигюлиан нагельсманн

"РБ Лейпциг" увеличил размер компенсации за Нагельсманна

Фото твиттер Юлиана Нагельсманна

"РБ Лейпциг" хочет заработать крупную сумму, если наставник "быков" Юлиан Нагельсманн уйдёт в "Баварию".

По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, клуб увеличил отступные за 33-летнего специалиста до 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее "РБ Лейпциг" требовал за своего тренера 15-20 миллионов.

Сам Нагельсманн хочет возглавить "Баварию", хотя его контракт с нынешним клубом рассчитан ещё на два сезона.

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