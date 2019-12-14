"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Фортуной" и возглавил Бундеслигу
В 15-м туре немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" разгромил "Фортуну".
"РБ Лейпциг" возглавил турнирную таблицу чемпионата, опережая "Боруссию М" на два очка.
"Фортуна" - "РБ Лейпциг" 0:3
Голы: Шик, 2 - 0:1, Вернер (пен), 58 - 0:2, Мукиеле, 75 - 0:3
"Фортуна": Стеффен, Гиссельманн, Айхан, Бормут, Циммерманн, Ампома, Бодзек, Томми (Баркок, 81), Зоботтка (Бейкер, 76), Хоффманн, Ковнацки (Текпетей, 70).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн (Мукиеле, 65), Лаймер, Ильзанкер, Нкунку, Забитцер, Демме, Вернер (Вольф, 81), Шик (Матеус Кунья, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|15
|33
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|3
|Боруссия Дортмунд
|15
|29
|4
|Бавария Мюнхен
|15
|27
|5
|Шальке
|14
|25
|6
|Фрайбург
|15
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|25
|8
|Хоффенхайм
|15
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Унион Берлин
|15
|20
|11
|Аугсбург
|15
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|13
|Герта
|15
|15
|14
|Майнц 05
|15
|15
|15
|Вердер Бремен
|15
|14
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|15
|12
|17
|Кельн
|15
|11
|18
|Падерборн
|15
|9