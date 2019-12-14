"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Фортуной" и возглавил Бундеслигу

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"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Фортуной" и возглавил Бундеслигу

В 15-м туре немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" разгромил "Фортуну".

"РБ Лейпциг" возглавил турнирную таблицу чемпионата, опережая "Боруссию М" на два очка.

"Фортуна" - "РБ Лейпциг" 0:3

Голы: Шик, 2 - 0:1, Вернер (пен), 58 - 0:2, Мукиеле, 75 - 0:3

"Фортуна": Стеффен, Гиссельманн, Айхан, Бормут, Циммерманн, Ампома, Бодзек, Томми (Баркок, 81), Зоботтка (Бейкер, 76), Хоффманн, Ковнацки (Текпетей, 70).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн (Мукиеле, 65), Лаймер, Ильзанкер, Нкунку, Забитцер, Демме, Вернер (Вольф, 81), Шик (Матеус Кунья, 71).  

Читайте также: "Бавария" и "Боруссия" разгромили своих соперников и другие результаты 15-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 15 33
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 14 31
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 15 29
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 15 27
5 Шальке Шальке 14 25
6 Фрайбург Фрайбург 15 25
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 15 25
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 15 21
9 Вольфсбург Вольфсбург 14 20
10 Унион Берлин Унион Берлин 15 20
11 Аугсбург Аугсбург 15 20
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 14 18
13 Герта Герта 15 15
14 Майнц 05 Майнц 05 15 15
15 Вердер Бремен Вердер Бремен 15 14
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 15 12
17 Кельн Кельн 15 11
18 Падерборн Падерборн 15 9
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