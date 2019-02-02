"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Ганновером"
В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" обыграл "Ганновер". Этот матч не изменил турнирного положения команд. "Быки" остались на 4-м месте, а саксонцы - на 17-м.
"Ганновер" - "РБ Лейпциг" 0:3
Голы: Хальстенберг (пен), 45 - 0:1, Орбан, 64 - 0:2, Орбан, 85 - 0:3
"Ганновер": Эссер, Антон, Корб, Альборноз, Акпогума, Уолас, Швеглер, Мюллер, Муслия (Вуд, 46), Асано (Вайдандт, 70), Жонатас.
"РБ Лейпциг": Гулачи (Мвого, 46), Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер, Адамс, Демме (Огюстен, 87), Лаймер, Поульсен, Матеус Кунья (Форсберг, 81).
Предупреждения: Швеглер (18), Жонатас (45), Конате (63), Лаймер (75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11