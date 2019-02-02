"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Ганновером"

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" обыграл "Ганновер". Этот матч не изменил турнирного положения команд. "Быки" остались на 4-м месте, а саксонцы - на 17-м.

"Ганновер" - "РБ Лейпциг" 0:3

Голы: Хальстенберг (пен), 45 - 0:1, Орбан, 64 - 0:2, Орбан, 85 - 0:3

"Ганновер": Эссер, Антон, Корб, Альборноз, Акпогума, Уолас, Швеглер, Мюллер, Муслия (Вуд, 46), Асано (Вайдандт, 70), Жонатас.

"РБ Лейпциг": Гулачи (Мвого, 46), Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер, Адамс, Демме (Огюстен, 87), Лаймер, Поульсен, Матеус Кунья (Форсберг, 81).

Предупреждения: Швеглер (18), Жонатас (45), Конате (63), Лаймер (75).

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