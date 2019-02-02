"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Ганновером"

Теги рб лейпцигганновер 96

"РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Ганновером"

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" обыграл "Ганновер". Этот матч не изменил турнирного положения команд. "Быки" остались на 4-м месте, а саксонцы - на 17-м.

"Ганновер" - "РБ Лейпциг" 0:3

Голы: Хальстенберг (пен), 45 - 0:1, Орбан, 64 - 0:2, Орбан, 85 - 0:3

"Ганновер": Эссер, Антон, Корб, Альборноз, Акпогума, Уолас, Швеглер, Мюллер, Муслия (Вуд, 46), Асано (Вайдандт, 70), Жонатас.

"РБ Лейпциг": Гулачи (Мвого, 46), Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер, Адамс, Демме (Огюстен, 87), Лаймер, Поульсен, Матеус Кунья (Форсберг, 81).

Предупреждения: Швеглер (18), Жонатас (45), Конате (63), Лаймер (75).            

Читайте также: "Байер" - "Бавария": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Зенит" подписал Азмуна

Официально: "Зенит" подписал Азмуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 48
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 19 42
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 39
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 31
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 28
7 Герта Герта 19 28
8 Вольфсбург Вольфсбург 19 28
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 27
10 Майнц 05 Майнц 05 19 27
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 26
12 Шальке Шальке 19 22
13 Фрайбург Фрайбург 19 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 19 21
15 Аугсбург Аугсбург 19 15
16 Штутгарт Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 19 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов