"РБ Лейпциг" в 2015 году был близок к покупке Мбаппе

"РБ Лейпциг" в 2015 году интересовался Килианом Мбаппе, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист был в шаге от перехода, однако в том случае если команду тренировал бы Рангник, но тогда тренером стал Ахим Бейерлорцер.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 8 матчей за ПСЖ, забил три гола и отдал два ассиста.

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