"РБ Лейпциг" в гостях одолел менхенгладбахскую "Боруссию"

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"РБ Лейпциг" в гостях одолел менхенгладбахскую "Боруссию"

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на выезде одержал минимальную победу над менхенгладбахской "Боруссией".

"Боруссия М" – "РБ Лейпциг" - 0:1

Гол: Лукман, 89 - 0:1.

"Боруссия М": Зиппель, Гинтер, Янчке, Эльведи, Вестергор, Закария, Крамер, Азар, Херрманн (Кюизанс, 58), Грифо, Штиндль.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Лаймер, Кейта, Демме (Ильзанкер, 90), Забитцер, Кампль, Брума (Лукман, 78), Вернер.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 20 33
7 Боруссия Менхенгладбах 21 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 21 28
10 Герта 21 27
11 Ганновер 96 20 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
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