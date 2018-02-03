"РБ Лейпциг" в гостях одолел менхенгладбахскую "Боруссию"

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на выезде одержал минимальную победу над менхенгладбахской "Боруссией".

"Боруссия М" – "РБ Лейпциг" - 0:1

Гол: Лукман, 89 - 0:1.

"Боруссия М": Зиппель, Гинтер, Янчке, Эльведи, Вестергор, Закария, Крамер, Азар, Херрманн (Кюизанс, 58), Грифо, Штиндль.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Лаймер, Кейта, Демме (Ильзанкер, 90), Забитцер, Кампль, Брума (Лукман, 78), Вернер.

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