"РБ Лейпциг" в гостях победил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов английский "Тоттенхэм" на своем поле проиграл немецкому "РБ Лейпциг" со счетом 0:1. Единственный гол забил Тимо Вернер, который реализовал пенальти.
Ответный матч состоится в Лейпциге 10 марта.
"Тоттенхэм" Англия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:1 (0:0)
Гол: Вернер, 58 (с пенальти) - 0:1
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Анхелиньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер, Забитцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77).
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