"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Герту"

В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на выезде крупно обыграл "Герту" со счётом 3:0. Дублем в этом матче отличился ведущий форвард "быков" Тимо Вернер, ещё один гол на счету Матеуса Куньи.

"Герта" – "РБ Лейпциг" - 0:3

Голы: Вернер, 7 - 0:1, Вернер, 53 - 0:2, Матеус Кунья, 75 - 0:3.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт, Калу (Лекки, 67), Лазаро, Лустенбергер, Майер, Дуда, Ибишевич (Дилросун, 59).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Мукиеле (Клостерманн, 46), Саракки, Брума, Кампль (Лаймер, 83), Демме, Забитцер, Матеус Кунья, Вернер (Поульсен, 78).

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