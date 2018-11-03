"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Герту"

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"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Герту"

В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на выезде крупно обыграл "Герту" со счётом 3:0. Дублем в этом матче отличился ведущий форвард "быков" Тимо Вернер, ещё один гол на счету Матеуса Куньи.

"Герта" – "РБ Лейпциг" - 0:3

Голы: Вернер, 7 - 0:1, Вернер, 53 - 0:2, Матеус Кунья, 75 - 0:3.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт, Калу (Лекки, 67), Лазаро, Лустенбергер, Майер, Дуда, Ибишевич (Дилросун, 59).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Мукиеле (Клостерманн, 46), Саракки, Брума, Кампль (Лаймер, 83), Демме, Забитцер, Матеус Кунья, Вернер (Поульсен, 78).

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2 Бавария Мюнхен 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Айнтрахт Франкфурт 10 17
5 Боруссия Менхенгладбах 9 17
6 Вердер Бремен 9 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Герта 10 16
9 Аугсбург 10 13
10 Фрайбург 10 13
11 Вольфсбург 10 12
12 Байер Леверкузен 10 11
13 Шальке 10 10
14 ФК Нюрнберг 10 10
15 Майнц 05 9 9
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