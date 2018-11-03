"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Герту"
В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на выезде крупно обыграл "Герту" со счётом 3:0. Дублем в этом матче отличился ведущий форвард "быков" Тимо Вернер, ещё один гол на счету Матеуса Куньи.
"Герта" – "РБ Лейпциг" - 0:3
Голы: Вернер, 7 - 0:1, Вернер, 53 - 0:2, Матеус Кунья, 75 - 0:3.
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт, Калу (Лекки, 67), Лазаро, Лустенбергер, Майер, Дуда, Ибишевич (Дилросун, 59).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Мукиеле (Клостерманн, 46), Саракки, Брума, Кампль (Лаймер, 83), Демме, Забитцер, Матеус Кунья, Вернер (Поульсен, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|10
|24
|2
|Бавария Мюнхен
|10
|20
|3
|РБ Лейпциг
|10
|19
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|17
|6
|Вердер Бремен
|9
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Герта
|10
|16
|9
|Аугсбург
|10
|13
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Вольфсбург
|10
|12
|12
|Байер Леверкузен
|10
|11
|13
|Шальке
|10
|10
|14
|ФК Нюрнберг
|10
|10
|15
|Майнц 05
|9
|9
|16
|Ганновер 96
|10
|6
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|5
|18
|Штутгарт
|10
|5