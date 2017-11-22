"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Монако"

Теги монакорб лейпциг

"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Монако"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Монако" на своем поле проиграл "РБ Лейпциг". Дублем отметился Тимо Вернер и еще один гол на счету Наби Кейта. Также в свои ворота забил игрок монегасков Жемерсон. Единственный гол у хозяев на счету Радамеля Фалькао.

"Монако" – "РБ Лейпциг" - 1:4 (1:4)
Голы: Жемерсон, 6 (автогол) - 0:1, Вернер, 9 - 0:2, Вернер, 31 (с пенальти) - 0:3, Фалькао, 43 - 1:3, Кейта, 45 - 1:4

"Монако": Субашич, Глик, Жорже, Раджи, Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс, Моутинью (Каррильо, 83), Лопеш (Геззаль, 67), Кейта (Диакаби, 60), Фалькао.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер (Демме, 35), Кейта, Кампль, Форсберг (Лаймер, 79), Поульсен, Вернер (Брума, 58).

Положение команд: Бешикташ - 11, Порту, РБ Лейпциг - 7, Монако - 2.

Не пропустите: "Бешикташ" играет вничью с "Порту" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 5 9
2 Севилья 5 8
3 Спартак Москва 5 6
4 Марибор 5 2
Группа F М О
1 Манчестер Сити 5 15
2 Шахтер Донецк 5 9
3 Наполи 5 6
4 Фейеноорд 5 0
Группа G М О
1 Бешикташ 5 11
2 Порту 5 7
3 РБ Лейпциг 5 7
4 Монако 5 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 5 13
2 Реал Мадрид 5 10
3 Боруссия Дортмунд 5 2
4 АПОЭЛ 5 2
Полная таблица

топ-5 тегов