"РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Монако"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Монако" на своем поле проиграл "РБ Лейпциг". Дублем отметился Тимо Вернер и еще один гол на счету Наби Кейта. Также в свои ворота забил игрок монегасков Жемерсон. Единственный гол у хозяев на счету Радамеля Фалькао.

"Монако" – "РБ Лейпциг" - 1:4 (1:4)

Голы: Жемерсон, 6 (автогол) - 0:1, Вернер, 9 - 0:2, Вернер, 31 (с пенальти) - 0:3, Фалькао, 43 - 1:3, Кейта, 45 - 1:4

"Монако": Субашич, Глик, Жорже, Раджи, Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс, Моутинью (Каррильо, 83), Лопеш (Геззаль, 67), Кейта (Диакаби, 60), Фалькао.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер (Демме, 35), Кейта, Кампль, Форсберг (Лаймер, 79), Поульсен, Вернер (Брума, 58).

Положение команд: Бешикташ - 11, Порту, РБ Лейпциг - 7, Монако - 2.

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