"РБ Лейпциг" в гостях взял верх над "Кёльном"

В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Кёльн" со счётом 2:1.

"Кёльн" – "РБ Лейпциг" - 1:2

Голы: Клостерманн, 30 - 0:1, Поульсен, 80 - 0:2, Осако, 82 - 1:2.

"Кёльн": Хорн, Хайнц, Соренсен (Хандверкер, 68), Клюнтер (Хегер, 87), Йойич, Рауш, Леманн, Озджан, Битенкур, Кордоба (Писарро, 54), Осако.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате (Кампль, 46), Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Ильзанкер, Демме (Лаймер, 46), Брума (Бернардо, 90), Забитцер, Форсберг, Поульсен.

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