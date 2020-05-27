"РБ Лейпциг" в меньшинстве не смог обыграть "Герту" в Бундеслиге
В 28-м туре чемпионата Германии "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Гертой" со счетом 2:2. Гости открыли счет в начале встречи благодаря голу Марко Груйича. "Быки" отыгрались на 24-й минуте, отличился Лукас Клостерманн. В середине тайма "РБ Лейпциг" остался в меньшинстве из-за удаления Марцеля Хальстенберга.
Во втором тайме хозяев вывел вперед Патрик Шик, но "Герту" спас от поражения Кшиштоф Пентек.
"РБ Лейпциг" – "Герта" - 2:2 (1:1)
Голы: Груйич, 9 - 0:1, Клостерманн, 24 - 1:1, Шик, 68 - 2:1, Пентек, 82 (с пенальти) - 2:2
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Нкунку (Анхелиньо, 66), Лаймер, Ольмо (Лукман, 58), Забитцер, Адамс, Вернер, Шик.
"Герта": Ярстейн, Боята, Пекарик, Платтенхардт (Миттельштедт, 11), Торунарига, Дарида (Пентек, 71), Шелбред, Груйич, Лукебакио (Дилросун, 71), Ибишевич, Матеус Кунья.
Удаление: Хальстенберг (63).
Не пропустите: "Айнтрахт" и "Фрайбург" забили 6 голов за матч, "Вердер" и "Боруссия" разошлись миром и другие итоги 28-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Фрайбург
|28
|38
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|27
|18