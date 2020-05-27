"РБ Лейпциг" в меньшинстве не смог обыграть "Герту" в Бундеслиге

В 28-м туре чемпионата Германии "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Гертой" со счетом 2:2. Гости открыли счет в начале встречи благодаря голу Марко Груйича. "Быки" отыгрались на 24-й минуте, отличился Лукас Клостерманн. В середине тайма "РБ Лейпциг" остался в меньшинстве из-за удаления Марцеля Хальстенберга.

Во втором тайме хозяев вывел вперед Патрик Шик, но "Герту" спас от поражения Кшиштоф Пентек.

"РБ Лейпциг" – "Герта" - 2:2 (1:1)

Голы: Груйич, 9 - 0:1, Клостерманн, 24 - 1:1, Шик, 68 - 2:1, Пентек, 82 (с пенальти) - 2:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Нкунку (Анхелиньо, 66), Лаймер, Ольмо (Лукман, 58), Забитцер, Адамс, Вернер, Шик.

"Герта": Ярстейн, Боята, Пекарик, Платтенхардт (Миттельштедт, 11), Торунарига, Дарида (Пентек, 71), Шелбред, Груйич, Лукебакио (Дилросун, 71), Ибишевич, Матеус Кунья.

Удаление: Хальстенберг (63).

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