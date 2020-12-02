"РБ Лейпциг" в результативном поединке одолел "Истанбул"

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"РБ Лейпциг" в результативном поединке одолел "Истанбул"

В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" на выезде перестрелял "Истанбул".

Немецкий клуб уже гарантировал себе еврокубковую весну. На данный момент "быки" идут в группе на втором месте.

"Истанбул" - "РБ Лейпциг" 3:4

Голы: Поульсен, 26 - 0:1, Мукиеле, 43 - 0:2, Кахведжи, 45 - 1:2, Ольмо, 66 - 1:3, Кахведжи, 72 - 2:3, Кахведжи, 85 - 3:3, Серлот, 90 - 3:4

"Истанбул": Гюнок, Шкртел (Епуряну, 46), Болинголи-Мбомбо (Шадли, 36), Карлуш Понк, Рафаэл, Тюрюч, Вишча (Жулиано, 64), Озджан (Текдемир, 46), Кахведжи, Ба, Гульбрандсен (Кривелли, 84).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Конате, Айдара (Орбан, 90), Ольмо (Клюйверт, 88), Кампль (Адамс, 46), Забитцер, Форсберг (Серлот, 65), Поульсен.

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