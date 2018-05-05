"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 4:1, "Боруссия М" – "Фрайбург" - 3:1, "Аугсбург" – "Шальке" - 1:2 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 4:1
"Боруссия М" – "Фрайбург" - 3:1
"Аугсбург" – "Шальке" - 1:2
Не пропустите: "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Шальке" одерживают победы в 33-м туре Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|84
|2
|Шальке
|33
|60
|3
|Боруссия Дортмунд
|33
|55
|4
|Хоффенхайм
|33
|52
|5
|Байер Леверкузен
|33
|52
|6
|РБ Лейпциг
|33
|50
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|49
|8
|Штутгарт
|33
|48
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|47
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Аугсбург
|33
|41
|12
|Вердер Бремен
|33
|39
|13
|Ганновер 96
|33
|39
|14
|Майнц 05
|33
|36
|15
|Фрайбург
|33
|33
|16
|Вольфсбург
|33
|30
|17
|Гамбург
|33
|28
|18
|Кельн
|33
|22