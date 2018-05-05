"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 4:1, "Боруссия М" – "Фрайбург" - 3:1, "Аугсбург" – "Шальке" - 1:2 (обзоры)

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"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 4:1, "Боруссия М" – "Фрайбург" - 3:1, "Аугсбург" – "Шальке" - 1:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 4:1

"Боруссия М" – "Фрайбург" - 3:1 

"Аугсбург" – "Шальке" - 1:2

Не пропустите: "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Шальке" одерживают победы в 33-м туре Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 33 84
2 Шальке 33 60
3 Боруссия Дортмунд 33 55
4 Хоффенхайм 33 52
5 Байер Леверкузен 33 52
6 РБ Лейпциг 33 50
7 Айнтрахт Франкфурт 33 49
8 Штутгарт 33 48
9 Боруссия Менхенгладбах 33 47
10 Герта 33 43
11 Аугсбург 33 41
12 Вердер Бремен 33 39
13 Ганновер 96 33 39
14 Майнц 05 33 36
15 Фрайбург 33 33
16 Вольфсбург 33 30
17 Гамбург 33 28
18 Кельн 33 22
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