"РБ Лейпциг" - второй немецкий клуб, забивший четыре мяча за тайм в матче Лиги Чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" в гостях играет с "Монако".

После первой половины встречи "Лейцпиг" выигрывает со счетом 4:1.

Благодаря этой "быки" стали вторым в истории немецким клубом, который сумел забить четыре мяча за тайм в матче Лиги Чемпионов.

Ранее подобное удавалось "Баварии", которая в 2014 году обыграла "Рому" (7:1).

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