"РБ Лейпциг" выиграл у "Боруссии М" и закрепился на третьем месте в Бундеслиге

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" на своём поле уступила "РБ Лейпциг" со счётом 1:2.

В составе "быков" дважды забил Марсель Хальстенберг, за "жеребят" отличился Алассан Плеа.

"Боруссия М" – "РБ Лейпциг" - 1:2

Голы: Хальстенберг, 17 (пенальти) - 0:1, Хальстенберг, 53 - 0:2, Плеа, 61 - 1:2.

"Боруссия М": Зоммер, Штробль, Гинтер, Янчке, Нойхаус (Хофманн, 62), Крамер, Азар, Закария, Херрманн (Траоре, 86), Раффаэл (Вендт, 80), Плеа.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Конате, Хальстенберг, Кампль, Лаймер, Забитцер, Форсберг (Айдара, 74), Матеус Кунья (Поульсен, 46), Вернер (Орбан, 81).

Этот результат никак не повлиял на позиции команд в турнирной таблице первенства: "РБ Лейпциг" остался на третьей строчке, а "Боруссия М" - на пятой.

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