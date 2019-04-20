"РБ Лейпциг" выиграл у "Боруссии М" и закрепился на третьем месте в Бундеслиге
В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" на своём поле уступила "РБ Лейпциг" со счётом 1:2.
В составе "быков" дважды забил Марсель Хальстенберг, за "жеребят" отличился Алассан Плеа.
"Боруссия М" – "РБ Лейпциг" - 1:2
Голы: Хальстенберг, 17 (пенальти) - 0:1, Хальстенберг, 53 - 0:2, Плеа, 61 - 1:2.
"Боруссия М": Зоммер, Штробль, Гинтер, Янчке, Нойхаус (Хофманн, 62), Крамер, Азар, Закария, Херрманн (Траоре, 86), Раффаэл (Вендт, 80), Плеа.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Конате, Хальстенберг, Кампль, Лаймер, Забитцер, Форсберг (Айдара, 74), Матеус Кунья (Поульсен, 46), Вернер (Орбан, 81).
Этот результат никак не повлиял на позиции команд в турнирной таблице первенства: "РБ Лейпциг" остался на третьей строчке, а "Боруссия М" - на пятой.
Не пропустите: "Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" одолел "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
-
"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
-
"Динамо" взяло верх над "Крыльями Советов" и обогнало их в турнирной таблице РПЛ
-
"Лацио" потерпел поражение от "Кьево" и другие результаты 33-го тура Серии А
-
Фоден помог "Манчестер Сити" минимально обыграть "Тоттенхэм"
Лента новостей
-
"Райо Вальекано" и "Уэска" не выявили сильнейшего в поединке 33-го тура Примеры
-
"РБ Лейпциг" выиграл у "Боруссии М" и закрепился на третьем месте в Бундеслиге
-
Хет-трик Переса принёс "Ньюкаслу" победу над "Саутгемптоном"
-
"Манчестер Сити" установил клубный рекорд
-
"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ
-
"Ювентус" одолел "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
-
Васин сыграл в матче РПЛ впервые с декабря 2017 года
-
Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта между Паком и братьями Кокориными
-
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Зенита" на очный матч 24-го тура РПЛ
-
"Марсель" в гостях победил "Генгам" и вышел на четвёртое место в Лиге 1
-
Зе Луиш рискует пропустить матч с "Енисеем"
-
"Манчестер Сити" теряет де Брюйне
-
"Атлетико" едва не потерял очки в матче с "Эйбаром"
-
Дубль Деулофеу принёс "Уотфорду" победу над "Хаддерсфилдом" и другие результаты 35-го тура АПЛ
-
"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
-
"Динамо" взяло верх над "Крыльями Советов" и обогнало их в турнирной таблице РПЛ
-
"Локомотив" и ЦСКА назвали стартовые составы команд на очный матч 24-го тура РПЛ
-
"Лацио" потерпел поражение от "Кьево" и другие результаты 33-го тура Серии А
-
Гвардиола рассказал о важности победы над "Тоттенхэмом"
-
Футболисты "Спартака" посадили деревья возле домашнего стадиона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Байер Леверкузен
|30
|48
|7
|Хоффенхайм
|29
|47
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Майнц 05
|30
|36
|12
|Герта
|29
|35
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|29
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14