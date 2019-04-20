"РБ Лейпциг" выиграл у "Боруссии М" и закрепился на третьем месте в Бундеслиге

Теги боруссия менхенгладбахрб лейпциг

"РБ Лейпциг" выиграл у "Боруссии М" и закрепился на третьем месте в Бундеслиге

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" на своём поле уступила "РБ Лейпциг" со счётом 1:2.

В составе "быков" дважды забил Марсель Хальстенберг, за "жеребят" отличился Алассан Плеа.

"Боруссия М" – "РБ Лейпциг" - 1:2

Голы: Хальстенберг, 17 (пенальти) - 0:1, Хальстенберг, 53 - 0:2, Плеа, 61 - 1:2.

"Боруссия М": Зоммер, Штробль, Гинтер, Янчке, Нойхаус (Хофманн, 62), Крамер, Азар, Закария, Херрманн (Траоре, 86), Раффаэл (Вендт, 80), Плеа.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Конате, Хальстенберг, Кампль, Лаймер, Забитцер, Форсберг (Айдара, 74), Матеус Кунья (Поульсен, 46), Вернер (Орбан, 81).

Этот результат никак не повлиял на позиции команд в турнирной таблице первенства: "РБ Лейпциг" остался на третьей строчке, а "Боруссия М" - на пятой.

Не пропустите: "Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ

"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 29 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 29 51
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 48
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 29 47
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 30 46
9 Вольфсбург Вольфсбург 29 45
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 37
11 Майнц 05 Майнц 05 30 36
12 Герта Герта 29 35
13 Фрайбург Фрайбург 29 32
14 Аугсбург Аугсбург 30 31
15 Шальке Шальке 29 27
16 Штутгарт Штутгарт 30 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов