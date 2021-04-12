"РБ Лейпциг" выкупил трансфер защитника "Монако"

Фото: инстаграм Бенджамина Хенрихса/Автор неизвестен

"РБ Лейпциг" выкупил трансфер немецкого защитника "Монако" Бенджамина Хенрихса, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с "быками" контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

24-летний Хенрихс в нынешнем сезоне выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды, провел за клуб 15 матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Байер". За сборную Германии сыграл 3 матча. Обладатель Кубка конфедераций.

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