"РБ Лейпциг" вышел в полуфинал Кубка Германии
В рамках 1/4 финала Кубка Германии "РБ Лейпциг" в экстра-таймах дожал "Аугсбург" и вышел в полуфинал.
"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 1:2
Голы: Вернер, 74 - 0:1, Финнбогасон, 90 - 1:1, Хальстенберг (пен), 120 - 1:2
"Аугсбург": Кобель, Гауэлеу, Макс, Данзо, Тайгль, Ку Чжа Чхоль, Хедира (Йенсен, 95), Грегорич, Хан (Финнбогасон, 80), Рихтер (Стафилидис, 114), Байер (Кордова, 87).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Брума (Айдара, 62), Демме (Мукиеле, 69), Кампль (Матеус Кунья, 90), Вернер (Ильзанкер, 84), Поульсен.
Предупреждения: Хедира (63), Айдара (63), Ку Чжа Чхоль (66), Грегорич (105), Хальстенберг (120).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14