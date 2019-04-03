"РБ Лейпциг" вышел в полуфинал Кубка Германии

В рамках 1/4 финала Кубка Германии "РБ Лейпциг" в экстра-таймах дожал "Аугсбург" и вышел в полуфинал.

"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 1:2

Голы: Вернер, 74 - 0:1, Финнбогасон, 90 - 1:1, Хальстенберг (пен), 120 - 1:2

"Аугсбург": Кобель, Гауэлеу, Макс, Данзо, Тайгль, Ку Чжа Чхоль, Хедира (Йенсен, 95), Грегорич, Хан (Финнбогасон, 80), Рихтер (Стафилидис, 114), Байер (Кордова, 87).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Брума (Айдара, 62), Демме (Мукиеле, 69), Кампль (Матеус Кунья, 90), Вернер (Ильзанкер, 84), Поульсен.

Предупреждения: Хедира (63), Айдара (63), Ку Чжа Чхоль (66), Грегорич (105), Хальстенберг (120).

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