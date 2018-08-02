"РБ Лейпциг" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Хэкеном" и по сумме двух встреч завоевал путевку в следующий раунд.

"Хэкен" Швеция – "РБ Лейпциг" Германия - 1:1 (0:0)

Голы: Бруно, 47 - 0:1, Ирандуст, 85 - 1:1

"РБ Лейпциг": Мюллер, Орбан, Конате (Биас, 64), Клостерманн, Саракки, Штирлин, Бруно, Форсберг (Майетшак, 63), Демме, Матеус Кунья (Крюгер, 70), Огюстен.

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