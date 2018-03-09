"РБ Лейпциг" – "Зенит" – 2:1 (обзор)

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"РБ Лейпциг" – "Зенит" – 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "РБ Лейпциг" и "Зенитом" (2:1).

Видео: "РБ Лейпциг" – "Зенит".

Не пропустите: "Зенит" уступает в Лейпциге, но сохраняет шансы на выход в следующий раунд. | http://soccernews.ru

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