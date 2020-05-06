"РБ Лейпциг" значительно снизил цену на Упамекано, которым интересуются топ-клубы



"РБ Лейпциг" на 20 миллионов евро снизил цену на французского защитника Дайота Упамекано, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб пошел на этот шаг в связи с финансовыми кризисом, который спровоцирован пандемией коронавируса. Кроме того, контракт игрока с "быками" истекает через год. Таким образом, купить француза можно за 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Упамекано входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 21-летний Упамекано провел за "РБ Лейпциг" 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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