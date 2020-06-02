"РБ-Спорт": Адиев может возглавить тульский "Арсенал"

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"РБ-Спорт": Адиев может возглавить тульский "Арсенал"

Экс-тренер "Анжи" Магомед Адиев может возглавить тульский "Арсенал". Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По данным издания, руководство клуба еще не решило, будет ли продлевать контракт с нынешним тренером Игорем Черевченко. Его соглашение с "Арсеналом" рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин может возглавить "Арсенал".

Чемпионат России, скорее всего, возобновится 21 июня.

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