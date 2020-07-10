"РБ-Спорт": Газизов передал брату свою часть акций "Уфы"

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"РБ-Спорт": Газизов передал брату свою часть акций "Уфы"

Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов передал свои акции "Уфы" брату Рамилю. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По данным источника, функционер владел 60% акциями. 

Согласно уставу РФС, ни одно физическое или юридическое лицо не может контролировать более чем один клуб в одной лиге. И так как Газизов недавно стал гендиректором "красно-белых", он должен был расстаться со своей долей в башкирской команде.

По данным источника, Газизов передал акции брату, который уже владел 10% "Уфы".

При 51-летнем специалисте башкирский клуб занимал шестое место в Российской Премьер-Лиге, а также доходил до полуфинала Кубка России.

Не пропустите: Федун объяснил свое решение назначить Газизова на пост генерального директора "Спартака". | http://soccernews.ru
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