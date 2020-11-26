"РБ-Спорт": Газизов зимой может покинуть "Спартак"

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"РБ-Спорт": Газизов зимой может покинуть "Спартак"

Издание "РБ-Спорт" сообщает, что генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов зимой покинет клуб.

По данным издания, по окончании первой части сезона боссы клуба примут решение, оставлять ли Газизова в команде.

Сегодня, 26 ноября, новым спортивным директором "Спартака" назначен Дмитрий Попов. Это значит, что работа Газизова в команде значительно сократится.

Напомним, Газизов занял свой пост в "Спартаке" летом этого года.

Не пропустите: "Спартак" объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора | http://soccernews.ru
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