"РБ-Спорт": Газизов зимой может покинуть "Спартак"

Издание "РБ-Спорт" сообщает, что генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов зимой покинет клуб.

По данным издания, по окончании первой части сезона боссы клуба примут решение, оставлять ли Газизова в команде.

Сегодня, 26 ноября, новым спортивным директором "Спартака" назначен Дмитрий Попов. Это значит, что работа Газизова в команде значительно сократится.

Напомним, Газизов занял свой пост в "Спартаке" летом этого года.

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