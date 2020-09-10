"РБ-Спорт": стали известны долги "Тамбова"

Выяснилось, какие долги имеет футбольный клуб "Тамбов". Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По данным источника, у команды есть долги по зарплате футболистов и персонала, а также задолженности перед партнерами по закупкам.

Общая сумма долга - 80 миллионов рублей. Сообщается, что в скором времени задолженность будет погашена.

Ранее сообщалось, что игроки "Тамбова" намерены бастовать из-за того, что им не платят зарплату на протяжении трех месяцев.

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