"РБ-Спорт": стали известны долги "Тамбова"

Теги тамбов

"РБ-Спорт": стали известны долги "Тамбова"

Выяснилось, какие долги имеет футбольный клуб "Тамбов". Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По данным источника, у команды есть долги по зарплате футболистов и персонала, а также задолженности перед партнерами по закупкам.

Общая сумма долга - 80 миллионов рублей. Сообщается, что в скором времени задолженность будет погашена.

Ранее сообщалось, что игроки "Тамбова" намерены бастовать из-за того, что им не платят зарплату на протяжении трех месяцев.

Не пропустите: Гендиректор "Спартака" отрицает интерес к Кузяеву. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" предложил за хавбека "Рубина" Хвичу 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн

"Локомотив" предложил за хавбека "Рубина" Хвичу 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов