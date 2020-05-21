"РБ-Спорт": "Зенит" готов продлить контракт с Ивановичем

Теги зенит санкт-петербургбранислав иванович

"РБ-Спорт": "Зенит" готов продлить контракт с Ивановичем

Петербургский "Зенит" предложил защитнику Браниславу Ивановичу новый контракт. Об этом сообщает "Рб-Спорт".

По данным источника, сине-бело-голубые предложили контракт игроку до лета 2021 года.

Окончательный вариант о продлении контракта станет известен после возобновления сезона.

Ранее защитник сообщил, что не против остаться в "Зените" еще на сезон. За команду футболист провел 86 матчей, отметившись 7 голами.

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"Зенит" анонсировал продление контрактов с рядом игроков

"Зенит" анонсировал продление контрактов с рядом игроков

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