РБК: Черевченко возглавит "Химки"

Игорь Черевченко возглавит "Химки". Об этом сообщает РБК.

По данным источника, специалист сменит на посту Дмитрия Гунько, который сегодня, 21 сентября, заявил, что покидает подмосковный клуб.

Сообщается, что Минспорта Подмосковья недоволен результатами команды в текущем сезоне.

"Игроки, которые пополнили клуб за последние два месяца не усилили команду. От действующего руководства клуба требовалось качественное усиление под Премьер-лигу, но этого не произошло", - сообщил источник в Минспорта Подмосковья.

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