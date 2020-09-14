РБК: "Зенит" предложит за Влашича 35 миллионов евро + бонусы

Журналистам РБК удалось узнать размер предложения, которое "Зенит" готовит по трансферу полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

Сообщается, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за лидера армейцев 35 миллионов евро плюс бонусы.

Приобретение 22-летнего хорвата поддержал как главный тренер "Зенита" Сергей Семак, так и спортивный директор клуба Хавьер Рибальта.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, сыграл 74 матча, забил 25 голов и сделал 16 ассистов.

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