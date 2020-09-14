РБК: "Зенит" предложит за Влашича 35 миллионов евро + бонусы
Журналистам РБК удалось узнать размер предложения, которое "Зенит" готовит по трансферу полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
Сообщается, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за лидера армейцев 35 миллионов евро плюс бонусы.
Приобретение 22-летнего хорвата поддержал как главный тренер "Зенита" Сергей Семак, так и спортивный директор клуба Хавьер Рибальта.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, сыграл 74 матча, забил 25 голов и сделал 16 ассистов.
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|Команда
|М
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
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|Арсенал Тула
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|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
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|22
|25
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|25
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|23
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|14
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|22
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