Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"
"Манчестер Юнайтед" – "Бернли"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Англия)
В рамках 20 тура английской Премьер-Лиги на стадионе "Олд Траффорд" встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Бернли". В прошлом туре обе команды показали неудовлетворительный для себя результат, и помимо турнирных перспектив в матче будет иметь место и, своего рода, реабилитация каждой из дружин. В первую очередь, это касается хозяев поля – в случае осечки основные преследователи подберутся уж очень близко.
Манкунианцам в этом чемпионате приходится очень непросто – мало того, что главный конкурент в лице "Сити" оторвался уже на 13 очков, так еще и идущий третьим "Челси" не дает подопечным Моуринью комфортно себя чувствовать. В прошедшем туре "красные дьяволы" упустили победу на "Кинг Пауэр" в противостоянии с "Лестером" – 2:2, причем сравняли счет "лисы" на 94-й минуте, к тому же находясь в меньшинстве.
"Манчестер Юнайтед" выиграл все домашние матчи нынешнего сезона, за исключением манкунианского дерби, однако очень часто эти победы давались команде Моуринью с большим трудом и при активном участии Давида Де Хеа. Нет сомнений, что и в игре с "Бернли" "красные" сыграют исключительно на результат и попытаются поберечь свои силы для следующих матчей "боксинг дэй".
Подопечные Шона Дайша идут на 7-й строчке турнирной таблицы чемпионата, что является настоящим успехом для команды с 19-м по стоимости составом лиги. Прошлый матч "бордовые" проводили дома против "Тоттенхэма" и уступили со счетом 0:3. "Бернли" всего на 3 очка отстает от зоны Лиги Чемпионов, однако в их движение вверх по турнирной таблице мало кто верит. Все-таки отменная поставленная игра в обороне начинает сдавать позиции перед лицом более классных исполнителей.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и " Бернли ":
Манкунианцы не пропускали в 8 из 10 последних матчей Премьер-Лиги.
В 4 последних встречах между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "Юнайтед" и 2 ничейных исхода.
"Красные дьяволы" выиграли 9 из 10 предыдущих домашних матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Джонс, Рохо, Матич, Погба, Мата, Лингард, Рэшфорд, Лукаку.
Бернли: Поуп, Лоутон, Ми, Лонг, Тэйлор, Гудмундссон, Корк, Дефур, Уэллс, Хендрик, Барнс.
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Бернли":
В прошлом сезоне "Бернли" увез очко с "Олд Траффорд", и шансы повторить успех у команды определенно есть. В трех последних домашних матчах "Юнайтед" забил всего 5 мячей, а последняя разгромная победа датирована лишь серединой ноября, так что желание футболистов порадовать своих болельщиков будет очень большим. Однако если "бордовые" выдержат стартовый натиск хозяев – возможность пополнить очковую копилку у них точно появится.
Победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры оценивают коэффициентом 1,25, ничью – 6,80, победу "Бернли" – 15,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12