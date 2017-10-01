Реабилитация после еврокубкового погрома: ЦСКА принимает "Уфу"

ЦСКА – "Уфа"

Стадион: "ВЭБ-Арена"

Начало матча: 14:00

Арбитр: Сергей Лапочкин

Московский ЦСКА после разгрома от "Манчестер Юнайтед" встретится в чемпионате России с "Уфой". Команда Гончаренко имеет возможность опередить "Краснодар", который неожиданно проиграл в пятницу "Арсеналу". Уже на следующей неделе ЦСКА будет играть на поле "быков", поэтому благодаря двум удачным играм армейцы могут оторваться от прямого конкурента. При этом стоит сказать, что ЦСКА нестабилен, команда может сыграть очень уверенно, в то же время через неделю показать беззубость в атаке.

В пяти последних матчах московский клуб забил только три гола, оборона также уже не выглядит монолитной, это показал матч против "Манчестер Юнайтед". В РФПЛ соперники не могут постоянно пользоваться ошибками защиты из-за недостаточного исполнительского мастерства, тем не менее, за 11 матчей ЦСКА пропустил уже девять голов, для армейцев это слабый показатель. Например, за весь прошлый чемпионат в их ворота влетело только 15 мячей.

"Уфа" является типичным середняком, который балансирует между зоной стыковых матчей и восьмым местом. Возможностей замахнуться на борьбу за еврокубковые места у команды нет, но и вылететь уфимцы не должны. Команда Семака неплохо начала сезон, обыграв "Ахмат" и отобрав очки у "Спартака", однако затем результаты пошли на спад. "Уфа" еще не выигрывала в этом сезоне на чужом поле, хотя соперники были вполне по силам. Только "Зенит" выделяется на общем фоне. Уфимцы не сумели набрать три очка даже в игре с "Анжи", который добыл свою первую и единственную победу в сезоне. С "Амкаром", "Динамо", "Уралом" удалось сыграть вничью.

Интересные факты противостояния:

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл у "Уфы" 1:0 на своем поле и 2:0 в гостях.

Команды провели между собой шесть матчей: пять побед у ЦСКА, один раз была зафиксирована ничья. Лучшие бомбардиры противостояния – Натхо и Тошич (3 гола)

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Головин, Жамалетдинов, Витиньо.

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе, Аликин, Живоглядов, Йокич, Пауревич, Засеев, Обляков, Игбун, Фатаи.

Прогноз на матч:

После еврокубковых матчей команды РФПЛ обычно смотрятся бледно и довольно часто теряют очки: в десятом туре "Спартак" сыграл вничью с "Тосно", а "Локомотив" проиграл "Амкару". ЦСКА потери очков избежал, однако, не факт, что сегодня ситуация повторится. В целом же "Уфа" не тот соперник, который должен пугать армейцев, команда Гончаренко должна выиграть и подняться на третье место.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.30, на ничью – 5.40, на "Уфу" – 12.00.

Вячеслав Горбачев

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