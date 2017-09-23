Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

"Динамо" – ЦСКА

Стадион: "Химки"

Начало матча: 16:30

Арбитр: Алексей Николаев

"Динамо" и ЦСКА откроют программу 11 тура РФПЛ очным матчем. Обе команды неудачно выступили в Кубке России в середине недели, поэтому постараются реабилитироваться перед болельщиками. Динамовцы не смогли распечатать ворота команды из ПФЛ, "Спартак" из Нальчика сумел отстоять ничью в основное и дополнительное время, а затем выиграть в серии пенальти.

Главный тренер ЦСКА также решил поберечь лидеров в игре против курского "Авангарда". На матч он взял всего 15 игроков, из футболистов основной обоймы на поле появились только Головин, который вышел на замену, а также Васин и Натхо. Также представилась возможность доказать свою состоятельность выпавшим из основного состава Чалову и Оланаре, но в итоге они своим шансом не воспользовались. "Авангард" продержался в основное время, а затем в овертайме заработал пенальти, после того, как Набабкин сыграл рукой в собственной штрафной. Исторический гол, который принес курской команде победу над ЦСКА, забил Коробов, армейцы же теперь сконцентрируются на чемпионате и Лиге чемпионов.

В матчах Премьер-лиги ЦСКА играет с перепадами, команда Гончернко может сыграть качественно против "Ростова", но в тоже время показать беззубую игру в матче с "Уралом" или же проиграть "Ахмату". На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, однако вполне могут замахнуться на большее, особенно если конкуренты продолжат терять очки. На этих выходных "Локомотив" ждет тяжелый выезд в Ростов-на-Дону, к тому же лидеры чемпионата "Зенит" и "Краснодар" проведут матч между собой, поэтому ЦСКА, в случае благоприятного исхода этой игры, может вернуться в борьбу за золотые медали.

"Динамо" на данный момент занимает 12 место, опережая находящийся в зоне стыковых матчей "Тосно" только благодаря лучшей разнице мячей. Под Юрием Калитвинцевым зашаталось кресло, именно он является первым кандидатом на отставку среди всех тренеров в РФПЛ. В ближайших матчах может решиться его дальнейшая судьба, и тут стоит сказать, что у "Динамо" сейчас сложный график. В трех из четырех ближайших матчах очки набрать будет довольно сложно. После игры с ЦСКА команду ждет встреча с "Локомотивом", игра со "СКА-Хабаровском", а также выезд в Казань. После игры с "Рубином" календарь у "Динамо" будет проще, но к тому моменту Калитвинцев уже может быть уволен. Добавляет проблем команде и травма лучшего бомбардира Панченко.

Интересные факты противостояния:

ЦСКА в четырех гостевых матчах набрал больше очков, чем в шести домашних.

"Динамо" не может выиграть в четырех последних матчах.

Команды провели между собой 52 игры: 19 побед у "Динамо", 18 – у ЦСКА, 15 раз была зафиксирована ничья.

В сезоне 15/16 ЦСКА выиграл у "Динамо" дважды, но до этих матчей армейцы не могли победить динамовцев шесть лет.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Терехов, Темников, Тиам, Соу, Соснин, Вандерсон, Бечирай.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо.

Прогноз на матч:

Матчи против "Динамо" для ЦСКА традиционно очень сложные, однако на данный момент уровень команд несопоставим. Армейцам необходимо побеждать, чтобы продолжить борьбу за золотые медали, их же соперник находится в кризисе. "Динамо" должно навязать борьбу, но класс ЦСКА должен сказаться.

Букмекеры предлагают на победу гостей коэффициент 1.80, на ничью – 3.40, на "Динамо" – 4.80.

Вячеслав Горбачев

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