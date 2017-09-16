Реабилитация продолжается: "Ливерпуль" не имеет права на ошибку в матче с "Бернли"

"Ливерпуль" – "Бернли"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Роджер Ист

Насыщенная субботняя программа пятого тура английской Премьер-Лиги порадует глаз настоящих любителей британского стиля сразу семью противостояниями, среди которых найдется место встрече на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" примет "Бернли". Забавно, но стартовый отрезок чемпионата тем и прекрасен, что соседями по турнирной таблице могут быть такого разного статуса команды, как "красные" и "бордовые". Действительно, обе команды за четыре тура сумели набрать по семь очков, что является очень даже хорошим результатом для подопечных Шона Дайча, но никак не для ребят Юргена Клоппа.

Мерсисайдцы до сих пор приходят в себя после убийственно разгромного поражения от "Манчестер Сити" со счетом 5:0, когда буквально все сыграло против "скаузеров". Ожидалось, что хотя бы частично реабилитироваться ливерпульцы смогут в матче против "Севильи" в рамах первого тура группового раунда Лиги чемпионов, но, ситуация еще больше усугубилась. При полном доминировании все 90 минут защита "красных" снова "отличилась", а "Ливерпуль", в общем-то, выигрышном матче потерял важные очки.

"Бернли" с первого же тура наглядно всем показал, что с ними придется считаться, выиграв на "Стэмфорд Бридж" у действующего чемпиона "Челси". Затем последовало обидное домашнее поражение "Вест Брому", но оно ничуть не поколебало уверенность "бордовых", потому как дальше была ничья на "Уэмбли" с "Тоттенхэмом" и минимальная виктория над "Кристал Пэлас".

По персоналиям важно отметить, что с завтрашней встречи начнет отбывать трехматчевую дисквалификацию лучший игрок АПЛ августа Садио Мане. Безусловно, это серьезная потеря для "Ливерпуля", несмотря на то, что на его позицию в распоряжении Клоппа имеется несколько хороших вариантов. "Бернли" по-прежнему приходится обходиться без своей непробиваемой стены в рамке ворот Тома Хитона, который продолжает восстанавливаться после операции на плече.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Бернли":

"Ливерпуль" выиграл пять из шести матчей с "Бернли" в рамках АПЛ. В том числе мерсисайдцы победили во всех трех поединках на "Энфилде".

В случае избежание поражения "красные" станут четвертой командой Премьер-Лиги, которая сумеет преодолеть отметку в 1000 набранных очков.

Нападающий "Бернли" Джонатан Уолтерс расписывался в воротах "Ливерпуля" семь раз, а это больше, чем любой другой игрок, ныне выступающий в обеих командах.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Окслейд-Чемберлен, Фирмино

Бернли: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Корк, Хендрик, Брэди, Уолтерс, Вуд

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Бернли":

Естественно, "Ливерпуль" является явным фаворитом. Еще бы было иначе, когда мерсисайдцы встречаются с "Бернли", да еще и на "Энфилде". Букмекеры не сомневаются в триумфе подопечных Юргена Клоппа, о чем свидетельствует коэффициент 1.25. В то время, как выигрыш "бордовых" оценивается в 12.0.

Богдан Архипенко

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