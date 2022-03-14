Реабилитация ПСЖ, осечки "Лилля" и "Монако": все результаты 28-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 28-го тура французской Лиги 1.
ПСЖ разгромил "Бордо", тем самым реабилитировался перед болельщиками после неудач в чемпионате и Лиге Чемпионов. "Лион" проиграл "Ренну", "Лилль" и "Монако" также потеряли очки.
ПСЖ – "Бордо" - 3:0
Голы: Мбаппе, 25 - 1:0, Неймар, 52 - 2:0, Паредес, 61 - 3:0
"Брест" - "Марсель" 1:4
Голы: Жерсон, 3 - 0:1, Милик, 63 - 0:2, Харит, 71 - 0:3, Кардона, 90 - 1:3, Ундер, 90 - 1:4
"Лион" - "Ренн" 2:4
Голы: Бурижо, 11 - 0:1, Сантамария, 13 - 0:2, Маер, 45 - 0:3, Терье, 49 - 0:4, Траоре (аг), 59 - 1:4, Дембеле (пен), 82 - 2:4
"Лилль" - "Сент-Этьен" 0:0
"Страсбур" - "Монако" 1:0
Гол: Джику, 23 - 1:0
"Анжер" - "Реймс" 0:1
Гол: Флип, 24 - 0:1
"Клермон" - "Лорьян" 0:2
Голы: Коне, 72 - 0:1, Петро, 76 - 0:2
"Метц" - "Ланс" 0:0
"Монпелье" - "Ницца" 0:0
"Труа" - "Нант" 1:0
Гол: Угбо, 43 - 1:0
Турнирное положение: ПСЖ (65), "Марсель" (50), "Ницца" (50), "Ренн" (49), "Страсбур" (47), "Лилль" (43), "Нант" (42), "Монако" (41), "Ланс" (41), "Лион" (41), "Монпелье" (38), "Реймс" (35), "Брест" (35), "Анжер" (29), "Труа" (28), "Клермон" (28), "Лорьн" (27), "Сент-Этьен" (26), "Метц" (23), "Бордо" (22).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13