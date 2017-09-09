Реабилитация "Реала": мадридцы принимают "Леванте" на "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" – "Леванте"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 14:00
Арбитр: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).
В третьем туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" примет на домашнем стадионе "Леванте" из Валенсии. Обе команды набрали одинаковое количество очков в первых двух турах, однако "Реал" опережает своих оппонентов по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Такой расклад в турнирной таблице, понятное дело, ненадолго, и мадридцы обязательно вернутся на победные рельсы. "Леванте" обладает самым низким по стоимости составом в Ла Лиге, поэтому удержать набранный ход им будет очень непросто.
"Леванте" провел прошедший сезон во втором по значимости испанском дивизионе, но сейчас снова вернулся в Примеру. В первом туре валенсийцы обыграли на выезде "Вильярреал" со счетом 1:0, а затем дома сыграли вничью с "Депортиво" – 2:2. Следующий соперник "лягушек" более чем серьезный, однако хороший старт может дать дополнительные силы и мотивацию коллективу Муньиса. Не поможет команде Моралес, получивший в прошедшем матче красную карточку, также вне заявки травмированный форвард Рохер Марти.
"Реал" начал чемпионат с разгромной победы над "Депортиво", однако во втором туре "сливочные" потеряли очки, сыграв вничью дома с "Валенсией" – 2:2. К слову, в том матче мадридцам очень не везло: они нанесли более 20 ударов по воротам гостей и запороли множество опасных моментов. Пора команде Зидана набирать очки, ведь их главный конкурент "Барселона" идет пока без потерь. "Реал" по-прежнему не может рассчитывать на Криштиану Роналду, который отбывает длительную дискалификацию. Также под вопросом было участие в матче Рафаэля Варана, из-за травмы, однако, по последним сведениям, он готов играть.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Леванте":
"Реал" выиграл последние 9 матчей против "Леванте" во всех турнирах.
Последнюю победу над мадридцами "Леванте" добыл в сезоне 2011/2012 в рамках 4 тура Примеры – 1:0.
"Сливочные" не проигрывали в 24 из 25 последних домашних матчей чемпионата.
Ориентировочные составы на игру:
"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема.
"Леванте": Фернандес, Лопес, Постиго, Родригес, Тоньо, Лерма, Кампанья, Джейсон, Барди, Альварес, Алегрия.
Прогноз на матч "Реал" – "Леванте":
Хотя новый сезон в Испании стартовал совсем недавно, и команды только набирают ход, букмекеры все равно не оставляют "Леванте" ни единого шанса. Коэффициент на их победу – 34,00, на ничью – 15,00, на победу "Реала" – 1,05.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0