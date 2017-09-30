Реабилитация "тигров": "Халл" Слуцкого дома уничтожил "Бирмингем"

В рамках 11-го тура Чемпионшипа "Халл" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Бирмингему" со счётом 6:1.

"Халл" – "Бирмингем" - 6:1

Голы: Кэмпбелл, 7 - 1:0, Мейлер, 11 (пенальти) - 2:0, Боуэн, 26 - 3:0, Гросицки, 72 - 4:0, Хенриксен, 76 - 5:0, Ларссон, 87 - 6:0, Галлахер, 90 - 6:1.

"Халл": Макгрегор, Доусон, Кларк, Айна, Хектор, Ларссон, Мейлер, Тораль (Хенриксен, 69), Гросицки, Кэмпбелл (Дико, 70), Боуэн (Уир, 82).

"Бирмингем": Кушчак, Дин, Моррисон, Колен, Нсуэ, Ндойе, Гарднер (Васселл, 46), Магома (Коттерилл, 61), Дэвис, Бога, Юткевич (Галлахер, 61).

Не пропустите: Слуцкий: "Чувствую, что "Халл" близок к хорошим результатам". | http://soccernews.ru