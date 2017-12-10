Реабилитация удалась: "Спартак" разгромил ЦСКА

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Реабилитация удалась: "Спартак" разгромил ЦСКА

Московский "Спартак" после ливерпульского погрома намеревался реабилитироваться перед собственными болельщиками. Волею календаря красно-белым пришлось сыграть на своем поле против непримиримого соперника – ЦСКА. У обеих команд существуют проблемы с составом, однако это не мешает им достаточно уверенно набирать очки в последних матчах. В отчетном противостоянии команды бились за третью строчку.

Армейцы играли активнее в начале встречи, гости провели несколько атак, но ударом завершилась только одна: Дзагоев с дальней дистанции пробил в Глушакова. "Спартак" же на это ответил забитым голом. Самедов бросил в прорыв по правому флангу Мельгарехо, тот легко ушел от Васина, ввалился в штрафную, а затем отдал пас в центр на свободного Адриано. Луис расстреливал ворота из убойной позиции, но Акинфеев вытащил мяч, подбор игроки ЦСКА проиграли, игровой снаряд достался Промесу, тот качнул Фернандеса и пробил точно в ближний угол.

Через минуту Акинфеев отбил мяч после выстрела Самедова, и снова мяч полетел к игроку "Спартака", но на этот раз Игорь справился и с добиванием от Адриано.

Армейцы попытались выровнять игру, провели несколько наскоков на ворота Селихова, но вратарь "Спартака" так и не вступил в игру. Игроки ЦСКА били мимо ворот, спартаковцы же попадали в соперника. Выстрел Зобнина накрыл защитник, а Промес попал прямо во вратаря.

В конце первого тайма слово взяли болельщики, дым окутал "Открытие Арену", вследствие чего арбитру пришлось на некоторое время остановить игру.

В начале второй половины игры армейцы едва не сравняли счет, Фернандес отправил мяч в штрафную на Дзагоева, Алан не сумел пробить, но игровой снаряд отскочил к Вернблуму, который из убойной позиции отправил его на трибуны. Не забиваешь ты, получаешь гол в свои ворота, так и случилось через три минуты. Фернандо отобрал мяч в центре поля, отдал пас на Адриано, тот вышел на двух защитников, а затем откатил "круглого" на свободного Промеса, которому не составило труда во второй раз поразить ворота Акинфеева.Во втором тайме болельщики снова устроили задымление, арбитр даже увёл команды с поля, но все же игра продолжилась, "Спартак" играл на контратаках, отдав инициативу армейцам, которые не смогли сыграть остро в позиционной атаке. Хозяева же забили третий гол уже в компенсированное время: четыре игрока "Спартака" убежали на двух защитников, и Пашалич поставил эффектную точку в этом противостоянии.

"Спартак" – ЦСКА 3:0

Голы: Промес, 11 – 1:0; Промес, 61 – 2:0; Пашалич, 90+8 – 3:0.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Кутепов, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Самедов (Пашалич, 66), Промес, Мельгарехо (Роша, 82), Адриано (Зе Луиш, 79)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Кучаев, 79) , Васин, Василий Березуцкий, Набабкин, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Макаров, 87), Вернблум.

Вячеслав Горбачев

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