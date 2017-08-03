Реабилитация южан: "Краснодар" убедительно побеждает в Дании

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Краснодар" пожаловал в гости к датскому "Люнгбю". Первый матч этих команд получился на удивление интересным и завершился победой "южан" – 2:1. Гости были фаворитами и в ответной встрече, однако датчане уже успели всем доказать, что являются очень непростым соперником. Проведение матча было под вопросом из-за непрекращающихся дождей, и лишь за полчаса до его начала было принято решение, что встреча все-таки состоится.

Краснодарцы начали матч очень агрессивно, завладев мячом и пытаясь уже в дебюте встречи огорчить соперников. В одной из атак "южане" заработали право на угловой, после розыгрыша которого мяч оказался у Классона, швед отпасовал в штрафную Гранквисту, тот дальше на Перейру, уругваец одним касанием обработал мяч и обыграл защитника датчан, после чего отправил мяч в дальний угол – 0:1.

Взяв на несколько минут передышку, воодушевленные голом гости бросились в атаку с новыми силами. В середине тайма "Краснодар" после игры рукой Йенсена заработал право на перспективный штрафной, мяч был установлен в метрах 17-ти от ворот, и Перейра великолепным ударом перекинул стенку – 0:2. Футболисты "Люнгбю" оказались в очень сложной ситуации, ведь для выхода в следующий раунд им нужно было забивать еще четыре мяча.

В начале второй половины тайма датчанам удалась неплохая атака, в результате которой Оливер-Лунд Йенсен обыграл защитника на левом фланге и отпасовал на Миккеля Йенсена, который беспрепятственно поразил угол ворот Синицына – 1:2. Пытались датчане сравнять счет еще до перерыва: бил по воротам сначала Бойсен, а затем со штрафного Кьер, но в обоих случаях мяч полетел мимо ворот.

Второй тайм начался на невысоких скоростях, гости снова взяли мяч под контроль и неспешно проводили свои атаки. Несмотря на более спокойный темп, появилось много брака в передачах команд. Первый опасный момент создали футболисты "Люнгбю": после прострела с фланга Байсена, не смог с нескольких метров попасть по воротам Ларсен, который только вышел на замену только минуту назад.

Через десять минут "быки" ответили своей атакой: Перейра великолепным пасом вывел один на один с вратарем Рамиреса, который в ближнем бою не смог переиграть голкипера хозяев Андерсена. В следующей атаке Вандерсон отправил в прорыв Ристича, который принял мяч слева в штрафной соперника, но не смог перебросить голкипера датчан.

В концовке матча в одной из атака "Краснодара" Йенсен сбил в своей штрафной Ристича, после чего судья не задумываясь указал на точку – пенальти в ворота гостей. К мячу подошел Мамаев, который уверенно переиграл голкипера "Люнгбю" – 1:3.

"Люнгбю" – "Краснодар" - 1:3

Голы: Перейра, 9 – 0:1, Перейра, 22 - 0:2, Йенсен, 28 - 1:2, Мамаев, 89, с пенальти – 1:3

"Люнгбю": Андерсен, Лумб, Кристенсен, Йенсен (Оджо, 72), Эрнсков, Блуме (Ларсен, 59), Бойсен, Кристиансен, Соренсен (Шиембе, 81), Йенсен, Кьер.

"Крансодар": Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Шишкин (Газинский, 65), Ристич, Перейра (Жигулев, 80), Вандерсон, Мамаев, Классон, Каборе.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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