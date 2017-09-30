Реабилитация за еврокубки: "Боруссия" отправляется в гости к "Аугсбургу"

"Аугсбург" – "Боруссия"

Стадион: "SGL Арена" (Аугсбург, Германия)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Марко Фриц (Корб, Германия)

После фиаско в домашнем матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", дортмундцам предстоит реабилитироваться хотя бы во внутреннем первенстве, однако соперник у "шмелей" непростой: "Аугсбург" показывает достаточно неплохой футбол в чемпионате и по праву находится в еврокубковой зоне. "Боруссия" после шести сыгранных туров лидирует в чемпионате, опережая ближайших преследователей из "Хоффенхайма" на 2 очка.

"Аугсбург" не совсем удачно стартовал в чемпионате, набрав в первых двух турах всего одно очко. Однако вскоре команда встала на победные рельсы, одержав 3 победы подряд над "Кельном", "Айнтрахтом" и "Лейпцигом" с общим счетом 6:1. В последнем туре "фуггеры" сыграли вничью со "Штутгартом" и закрепились на 5-й строчке турнирной таблицы, которая дает право играть в следующем сезоне в Лиге Европы. Воодушевляющий старт для команды Баума с учетом 13-го итогового места в предыдущем сезоне.

Дортмундская "Боруссия" не знает себе равных во внутреннем первенстве: 5 побед, 1 ничья, 0 поражений, разница мячей - 19:1. А вот в Лиге Чемпионов у подопечных Боша большие проблемы: команда потерпела 2 поражения от "Тоттенхэма" и "Реала" с одинаковым счетом - 1:3. Безусловно, если "шмели" выиграют Чемпионат Германии, во что букмекеры до сих пор неохотно верят, болельщики простят им еврокубковые неудачи. Да и там еще все можно исправить, ведь впереди у дотрмундцев 2 матча с АПОЭЛ, в который они просто обязаны брать 6 очков.

В лазарете "Боруссии" по-прежнему многолюдно: не смогут принять участие в матче Дурм, Геррейру, Ройс, Шюрле, Роде и Шмельцер. Интересно представить, как побежит "Боруссия", когда травмированные футболисты вернутся в строй, и у главного тренера будет много вариантов выбора стартового состава в каждом матче.

Интересные факты противостояния "Аугсбурга" и "Боруссии":

В прошлом сезоне оба матча с участием этих команд завершились с одинаковым счетом – 1:1.

"Боруссия" победила в 6 из 7 последних домашних матчей.

Последние 3 матча Бундеслиги "Боруссия" выиграла с разницей в 3 мяча.

"Шмели" не проигрывали в 12 из 13 последних матчей против "Аугсбурга" во всех соревнованиях.

Ориентировочные составы на игру:

Аугсбург: Хитц, Гауэлеу, Макс, Хинтереггер, Опаре, Гу Чжа Чхоль, Хедира, Байер, Хеллер, Каюби, Финнбогасон.

Боруссия: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Бартра, Загаду, Дауд, Шахин, Кагава, Ярмоленко, Обамеянг, Филипп.

Прогноз на матч "Аугсбург" – "Боруссия":

Боруссия – безоговорочный фаворит матча по мнению букмекеров. Дортмундцы на ходу в чемпионате, и пока практически никому не удавалось их остановить.

Победа "Аугсбурга" оценивается букмекерами в 6,65, ничья – 4,70, коэффициент на победу "Боруссии" составляет 1,54.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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