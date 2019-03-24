Реабилитировались за Бельгию! Россия разгромила Казахстан во втором туре отбора на Евро-2020
Несколько минут назад на стадионе "Астана Арена" в Казахстане завершился второй матч сборной России в отборе на Евро-2020. Первая встреча была проиграна национальной команде Бельгии и не внушала никакого оптимизма. Россияне проиграли без шансов, во многом за счет того, что ошиблись с тактикой. Подсластить пилюлю помог именно Казахстан, который совершенно неожиданно разбил Шотландию со счетом 3:0, а именно "Тартановая армия" считается главным конкурентом нашей команды в борьбе за вторую путевку на Чемпионат Европы. Победа казахов в текущей встречи могла изменить буквально все, ибо 2 победы в первых 2 матчах над главными претендентами на выход дальше – это очень хороший задел. Исторически сборная России достаточно неплохо играла в матчах против казахов. Да, 2 встречи – не столь солидный показатель, зато ни одного пропущенного гола и разница мячей 6:0 (0:0; 6:0) о чем-то, да все же говорит. Стоит сказать, что этот матч стал первым для России и Казахстана в статусе "официальный".
Сборная России очень активно начала матч, двигалась по полю очень быстро и слаженно, и уже к середине тайма повела в счете. Все могло случится гораздо раньше – на 13 минуте. Именно тогда Денис Черышев подал со штрафного, Артем Дзюба выиграл воздух у защитников, и пробивал головой метров с пяти. Мяч летел по очень перспективной траектории, но до гола не хватило каких-то десятков сантиметров – выше. То, что не получилось, тогда, сработало через 6 минут, однако теперь на ударной позиции оказался Черышев. После удачной работы Оздоева на фланге и подачи с бровки от Ионова игровой снаряд перелетел всех защитников и опустился к Денису, который находился на дальней штанге. Вингер решил бить первым касанием и не прогадал – мяч ударился об защитника Казахстана, изменив траекторию, ударился об газон, окончательно дезориентировав Непогодова и влетел в ближний угол – 0:1.
Опасения по поводу фактора искусственного поля не подтверждались по ходу встречи (практически!), однако к концу тайма наружу вылезла другая проблема – физическая готовность. Сборная Черчесова была активной в течении первого получаса игры, но к концу тайма начала сдавать позиции и позволяла казахам намного чаще приближаться к собственным воротам. Тем не менее, это не помешало собрать все силы в кулак и уйти на перерыв с комфортным преимуществом. На 44 минуте Ильзат Ахметов пробивал со средней дистанции, но Непогод взял мяч, летящий в створ, а через несколько минут, перед самым свистком в раздевалку, Артем Дзюба оказался на правом фланге, получил игровой снаряд после отскока от одного из защитников Казахстана и прострелил во вратарскую, где Черышев опередил всех защитников и первым касанием пробил Непогодова – 0:2.
Ожидалось, что во втором тайме Россия не будет форсировать события и сядет ближе к своим воротам, не дав Казахстану даже приблизится к воротам. Однако, на практике все получилось немного иначе. Стоит отметить, что наша команда отлично ловила казахов на ошибках. На 52 минуте осечка в центре поля привела к отличной передаче пяткой от Ахметова на ход Черышеву, тот прорвался по левому флангу и выдал прострел на Дзюбу, который с линии вратарской расстрелял голкипера – 0:3. Получилась ситуация, практически идентична той, которая сложилась во время второго гола. Единственные отличия: противоположный фланг и ассистент поменялся местами с автором гола. Но даже это не был финал. Буквально через 10 минут наша команда еще и реализовала стандарт. Защитники сняли подачу, однако вторым темпом мяч прилетел к Дзюбе, который выиграл воздух и сбросил мяч на Оздоева. Полузащитник "Зенита" ударил первым касанием и попал в ногу Бейсибекову, от которого игровой снаряд и влетел в сетку – 0:4.
Оставшееся время матча прошло по принципу "одни не хотят – другие не могут". Несколько раз команды все же приблизились к воротам друг друга, Россия даже была ближе к пятому голу, но Игнатьев упустил момент на 90 минуте, и результативных действий зрители "Астана Арены" больше не увидели. Как итог, 0:4, Россия реабилитировалась за провал в Бельгии и временно вышла на вторую строчку в группе "І". Следующий отборочный матч наша сборная проведет 8 июня против команды "Сан Марино". Сразу за ней последует битва с киприотами.
Казахстан – Россия – 0:4
Голы: Черышев, 19 – 0:1; Черышев, 45+2 – 0:2; Дзюба, 52 – 0:3; Бейсебеков, 62 (автогол) – 0:4.
Казахстан: Непогодов – Бейсебеков, Вороговский (Логвиненко, 20), Малый, Аметов, Суюмбаев – Пертсух (Жуков, 85), Куат, Меркель – Муртазаев (Трусбек, 59), Жаинутдинов.
Россия: Гильерме – Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Черышев, Оздоев, Газинский, Ахметов (Миранчук, 72), Ионов (Игнатьев, 61) – Дзюба (Чалов, 82).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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