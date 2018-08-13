Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

"Рубин" – "Зенит"

Стадион: "Казань Арена" (Казань)

Начало матча: 20:00

Главный арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

13 августа казанский "Рубин" и питерский "Зенит" закроют программу третьего тура РПЛ. Главной особенностью матча является то, что в случае победы команда-триумфатор может возглавить турнирную таблицу чемпионата России. В случае "Зенита" глагол "может" сразу становится неактуальным, а вот на ситуацию "Рубина" могут влиять некоторые обстоятельства. Например, даже в случае победы, клуб из Казани может обойти "Уфа", если дома выиграет у "Краснодара".

Питерский "Зенит" подходит к матчу против "Рубина" с не лучшим "бекграундом". Сезон в РПЛ начался весьма удачно: два матча – две победы. Но весь этот фруктовый кисель, который, в связи с осечками лидеров, кажется только слаще, портится выступлениями в Лиге Европы. На прошлой неделе команда Семака сгорела 4:0 в Минске от местного "Динамо". В связи с этим к форме и состоянию некоторых игроков есть куча вопросов. К тому же, еще после первого матча чемпионата Семак заявлял, что ему нужно усиление на все позиции, но пока такового не последовало. То ли не нашли, то ли просто не хотят тратить деньги, ведь в команде и так много игроков различных амплуа и национальностей. Все это навеивает смутные мысли, что, возможно, в клубе не все так гладко. Плюс, сложно настроится на следующий матч после такого уничтожения на неделе.

А вот "Рубин" начал сезон весьма неплохо и на данном этапе идет на 6 месте, имея в своем активе 4 очка, но в случае победы прыгнет минимум на второе. Оба матча команда провела против откровенно не самых слабых команд лиги. В этом контексте победа над "Краснодаром" 2:1 является особенно ценной и показательной, а ничья с "Динамо" не удивительной, ведь все три матча в этом сезоне московская команда закончила вничью. Однако, в игре "Рубина" есть существенная особенность. Дело в том, что подопечные Бердыева пропускали в обеих матчах, при этом матч, в котором казанцам пришлось догонять соперника, победой не завершился. Так что если "Зенит" забьет первым, то ничего хорошего из этого, возможно, не выйдет.

В новейшей истории "Зенит" и "Рубин" сыграли между собой 35 матчей. 9 раз сильнее оказались казанцы, 16 встреч завершились триумфом питерцев. Еще в 10 матчах победитель выявлен не был. Историческое преимущество подтверждается еще и тем, что "Рубин" не выигрывает у "Зенита" уже в течении 9 матчей.

Интересные факты перед противостоянием "Рубина" и "Зенита"

Последний раз "Рубин" выигрывал у "Зенита" 21 июня 2013 года (2:1).

В последних 10 матчах с "Рубином" "Зенит" добыл 7 побед.

В свое время главный тренер "Зенита" Сергей Семак играл под руководством нынешнего тренера "Рубина" Курбана Бердыева.

Казанский "Рубин" пропускал во всех матчах этого сезона.

"Зенит" не пропускает в матчах РПЛ сезона 2018/19.

В последних 5 матчах "Зенит" забил 12 мячей в ворота "Рубина".

Ориентировочные составы

"Рубин": Джанаев, Цаллагов, Уремович, Навас, Чико – Байрамян, Могилевец, Камболов, Коновалов – Полоз, Бухаров.

"Зенит": Лунев – Смольников, Мевля, Иванович, Набиуллин – Паредес, Эрнани, Нобоа – Мак, Шатов, Дзюба.

Прогноз на матч

Учитывая все последние обстоятельства, которые окружают клубы, стоит предположить, что сегодняшний матч имеет все шансы закончится вничью. Да, "Зенит" будет очень злой после Минска, а "Рубин" потерял Азмуна в прошлом матче, но на первый план все же должно выйти психологическое состояние "Зенита", которое, если подопечные Бердыева не начнут нервничать, не предвещает ничего хорошего. Плюс, матч играется в Казани, а не в Питере, что тоже является аргументом в пользу "Рубина". Так что предположим, что встреча закончится со счетом 1:1.

Букмекеры считают фаворитом "Зенит". Коэффициент на победу подопечных Семака колеблется в районе 2,25, в то время как триумф "Рубина" идет на уровне 3,98. "Кэф" на ничью – 3,1.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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