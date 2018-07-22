Реакция Дешама на каждый из четырех голов сборной Франции в финале ЧМ

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Реакция Дешама на каждый из четырех голов сборной Франции в финале ЧМРовно неделю назад сборная Франции в финале Чемпионата Мира со счетом 4:2 обыграла национальную команду Хорватии. Предлагаем вернуться к тому матчу и вспомнить, как на каждый забитый гол своих подопечных реагировал главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам.

Напомним, Дешам высказался о шансах Гризманна выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru

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