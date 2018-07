Реакция Дешама на каждый из четырех голов сборной Франции в финале ЧМ

Ровно неделю назад сборная Франции в финале Чемпионата Мира со счетом 4:2 обыграла национальную команду Хорватии. Предлагаем вернуться к тому матчу и вспомнить, как на каждый забитый гол своих подопечных реагировал главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам.

Each of Didier Deschamps' reactions to France's 4 goals during the World Cup final last Sunday. pic.twitter.com/XTMyPpps0f