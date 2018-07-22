Реакция Дешама на каждый из четырех голов сборной Франции в финале ЧМ
Ровно неделю назад сборная Франции в финале Чемпионата Мира со счетом 4:2 обыграла национальную команду Хорватии. Предлагаем вернуться к тому матчу и вспомнить, как на каждый забитый гол своих подопечных реагировал главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам.
Each of Didier Deschamps' reactions to France's 4 goals during the World Cup final last Sunday. pic.twitter.com/XTMyPpps0f— Get French Football News (@GFFN) 22 июля 2018 г.
Напомним, Дешам высказался о шансах Гризманна выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru
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