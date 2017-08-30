Реакция Коутиньо, когда он узнал,что "Барселона" близка к его трансферу

Реакция Филиппе Коутиньо, когда он узнал, что "Барселона" близка к тому, чтобы согласовать с "Ливерпулем" трансфер футболиста в Каталонию.

Напомним, игрок пропустил последние матчи "красных" якобы из-за травмы, но на днях прибыл в расположение сборной Бразилии и работает в общей группе.

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