Реакция Коутиньо, когда он узнал,что "Барселона" близка к его трансферу

Теги коутиньобарселоналиверпуль

Реакция Коутиньо, когда он узнал,что "Барселона" близка к его трансферу

Реакция Филиппе Коутиньо, когда он узнал, что "Барселона" близка к тому, чтобы согласовать с "Ливерпулем" трансфер футболиста в Каталонию.

Напомним, игрок пропустил последние матчи "красных" якобы из-за травмы, но на днях прибыл в расположение сборной Бразилии и работает в общей группе.

Не пропустите! "Ливерпуль" наслаждается возвращением в Лигу Чемпионов | soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Коутиньо лучше Дембеле,и он Барсе полезнее будет.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов