Реакция Марадоны на гол Месси

Легенда мирового футбола Диего Марадона страстно отреагировал на гол форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота национальной команды Нигерии в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

Напомним, этот гол стал первым для Месси на ЧМ.