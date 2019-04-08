Реакция Мбаппе на чудовищный промах Шупо-Мотинга в матче ПСЖ - "Страсбур"

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Реакция Мбаппе на чудовищный промах Шупо-Мотинга в матче ПСЖ - "Страсбур"

На 28-й минуте матча 31-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Страсбуром" форвард парижан Эрик Шупо-Мотинг допустил чудовищный промах.

Шокированы произошедшим были не только зрители, но и партнёры камерунца по команде. Вот, к примеру, бесценная реакция Килиана Мбаппе.

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