Реакция Мбаппе на чудовищный промах Шупо-Мотинга в матче ПСЖ - "Страсбур"

На 28-й минуте матча 31-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Страсбуром" форвард парижан Эрик Шупо-Мотинг допустил чудовищный промах.

Шокированы произошедшим были не только зрители, но и партнёры камерунца по команде. Вот, к примеру, бесценная реакция Килиана Мбаппе.

When you just saw your team-mate produce the miss of the century pic.twitter.com/lFW2JUikhO