Реакция Мбаппе на чудовищный промах Шупо-Мотинга в матче ПСЖ - "Страсбур"
На 28-й минуте матча 31-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Страсбуром" форвард парижан Эрик Шупо-Мотинг допустил чудовищный промах.
Шокированы произошедшим были не только зрители, но и партнёры камерунца по команде. Вот, к примеру, бесценная реакция Килиана Мбаппе.
When you just saw your team-mate produce the miss of the century pic.twitter.com/lFW2JUikhO— Goal (@goal) 7 апреля 2019 г.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|30
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|31
|50
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|Марсель
|31
|48
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|Реймс
|31
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|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
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|Страсбур
|31
|43
|10
|Ренн
|30
|42
|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
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|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23