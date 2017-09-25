Реакция Роналду на свою неудачную игру и команды в матче против "Алавеса"

Теги реал мадридалавескриштиану роналду

Реакция Роналду на свою неудачную игру и команды в матче против "Алавеса"В субботнем матче против "Алавеса" мадридский "Реал" и ее ведущий бомбардир Криштиану Роналду продемонстрировали далеко не лучшую свою игру. Об этом свидетельствует и реакция португальца на неудачные действия - как свои, так и партнеров по команде:

Напомним, ван Нистелрой покинул "Манчестер Юнайтед" в 2006-м году из-за оскорблений Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 6 18
2 Атлетико Мадрид 6 14
3 Севилья 6 13
4 Валенсия 6 12
5 Реал Мадрид 6 11
6 Леганес 6 10
7 Леванте 5 9
8 Реал Сосьедад 6 9
9 Бетис 5 9
10 Хетафе 6 8
11 Атлетик Бильбао 6 8
12 Эспаньол 6 8
13 Сельта Виго 6 7
14 Вильярреал 6 7
15 Лас Пальмас 6 6
16 Эйбар 6 6
17 Жирона 6 5
18 Депортиво Ла-Корунья 6 4
19 Малага 6 1
20 Алавес 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов