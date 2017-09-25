Реакция Роналду на свою неудачную игру и команды в матче против "Алавеса"

В субботнем матче против "Алавеса" мадридский "Реал" и ее ведущий бомбардир Криштиану Роналду продемонстрировали далеко не лучшую свою игру. Об этом свидетельствует и реакция португальца на неудачные действия - как свои, так и партнеров по команде:

Напомним, ван Нистелрой покинул "Манчестер Юнайтед" в 2006-м году из-за оскорблений Роналду. | soccernews.ru