"Реал" 35 лет не знает поражений в финалах еврокубков

Теги реал мадридливерпульабердин

"Реал" 35 лет не знает поражений в финалах еврокубков

В финальном матче Лиги Чемпионов мадридский "Реал" победил "Ливерпуль" со счётом 3:1.

Таким образом, "сливочные" не знают поражений в финалах еврокубков на протяжении 35 лет.

В последний раз "Реал" проигрывал в финале Кубка обладателей кубков "Абердину" в сезоне 1982/83. С тех пор королевский клуб выиграл девять решающих матчей в еврокубковых турнирах (7 раз в ЛЧ и 2 раза в Кубке УЕФА).

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