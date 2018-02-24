"Реал" - "Алавес" - 4:0 (обзор)

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"Реал" - "Алавес" - 4:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Реалом" и "Алавесом".

Читайте также: Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Леганес 25 30
13 Реал Сосьедад 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 24 13
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