"Реал" - "Алавес": видеотрансляция матча 22-го тура Примеры
В рамках 22-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле сыграет с "Алавесом".
В турнирной таблице чемпионата команды отделяют всего 7 очков, однако однозначным фаворитом поединка всё равно считаются "сливочные". Кроме того, у подопечных Сантьяго Солари будет дополнительная мотивация поквитаться с басками за обидное поражение в первом круге первенства.
Матч пройдёт в воскресенье, 3 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 22:45 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
|9
|Бетис
|21
|29
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта Виго
|22
|24
|16
|Жирона
|21
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15