"Реал" - "Алавес": видеотрансляция матча 22-го тура Примеры

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"Реал" - "Алавес": видеотрансляция матча 22-го тура Примеры

В рамках 22-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле сыграет с "Алавесом".

В турнирной таблице чемпионата команды отделяют всего 7 очков, однако однозначным фаворитом поединка всё равно считаются "сливочные". Кроме того, у подопечных Сантьяго Солари будет дополнительная мотивация поквитаться с басками за обидное поражение в первом круге первенства.

Матч пройдёт в воскресенье, 3 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 22:45 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

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