"Реал" - "Атлетик": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры

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"Реал" - "Атлетик": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры

В рамках 33-го тура испанской Примеры "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" примет "Атлетик" из Бильбао.

"Сливочные" идут на третьем месте в чемпионате, отставая от "Атлетико" на 7 очков и опережая "Севилью" на 9. Баскский клуб занимает седьмое место и всего в трех очках находится от зоны еврокубков.

Начало поединка запланировано на 17:15 по московскому времени. Видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на нашем сайте.

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Команда М О
1 Барселона Барселона 33 77
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 33 68
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 32 61
4 Севилья Севилья 32 52
5 Хетафе Хетафе 32 51
6 Валенсия Валенсия 32 49
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 32 46
8 Алавес Алавес 33 46
9 Бетис Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
11 Леганес Леганес 32 41
12 Эспаньол Эспаньол 32 41
13 Эйбар Эйбар 33 40
14 Сельта Виго Сельта Виго 33 35
15 Жирона Жирона 33 34
16 Вильярреал Вильярреал 32 33
17 Леванте Леванте 32 33
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 33 28
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