"Реал" - "Атлетик": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры

В рамках 33-го тура испанской Примеры "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" примет "Атлетик" из Бильбао.

"Сливочные" идут на третьем месте в чемпионате, отставая от "Атлетико" на 7 очков и опережая "Севилью" на 9. Баскский клуб занимает седьмое место и всего в трех очках находится от зоны еврокубков.

Начало поединка запланировано на 17:15 по московскому времени. Видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на нашем сайте.

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